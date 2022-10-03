МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Петербурге

Ливни и сильный ветер накроют Петербург в начале недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургское управление МЧС предупреждает гостей и жителей города о резком ухудшении погоды. К вечеру понедельника в Северной столицы усилится ветер, пойдет дождь. А к ночи синоптики и вовсе обещают ливень.

- 4 октября в Санкт-Петербурге ожидаются сильные дожди и усиление ветра порывами до 17 метров в секунду, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Причиной перемены погоды станет циклон, который последние дни бушевал над Беларусью и Москвой, а теперь добрался до Северо-Запада России. Он принесет похолодание, днем термометры покажут не выше +10 градусов.

Впрочем, уже днем во вторник интенсивность осадков начнет понижаться, а в среду-четверг снова вернется относительное тепло, будет до +14 градусов. Но дожди, пусть и небольшие, останутся.