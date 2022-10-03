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Общество3 октября 2022 13:17

Сады и скверы Петербурга закрыли из-за шквального ветра 3 октября

Горожанам рекомендовали ходить подальше от деревьев и рекламных щитов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сады и скверы Петербурга закрыли из-за шквального ветра 3 октября

Сады и скверы Петербурга закрыли из-за шквального ветра 3 октября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 3 октября 2022 года штормовое предупреждение. В городе поднялся сильный ветер, порывы его достигают до 17 метров в секунду. В связи с этим, комитет по благоустройству дал распоряжение закрыть сады и скверы на время непогоды.

- Председатель комитета ал распоряжение садово-парковым предприятиям обеспечить возможность оперативно ликвидировать последствия разгула стихии. В первую очередь, это касается уборки ветровальных деревьев с пешеходных зон и проезжей части, - сообщили в ведомстве.

Также ночью ожидается сильный дождь. Дорожники до наступления темноты должны проверить системы водоотвода на городских улицах и быть готовыми быстро устранить возможные подтопления.

Горожанам же посоветовали быть осторожными и держаться подальше от деревьев и различных высоких конструкций, а также не парковать под ними автотранспорт.