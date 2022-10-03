КамАЗ рассыпал кирпичи на ЗСД у проспекта Крузенштерна

Самосвал растерял кирпичи на ЗСД. Фото: vk.com/spb_today

Груда битых кирпичей почти остановила движение по Западному скоростному диаметру в Василеостровском районе. ДТП произошло днем в понедельник на развязке с проспектом Крузенштерна.

- КамАЗ насыпал кирпичей на проспекте Крузеншнерна, - сообщили застрявшие в пробке водители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных в соцсети фото видно, что дорога полностью засыпана строительным мусором. Ехать по ней можно только крадучись, чтобы не повредить покрышки.

В комментариях к посту петербуржцы негодуют: «По камерам его вычислить и заставить самому убирать этот шлак».

А другие шутят по поводу испугавшегося водителя: «наложил кирпичей» и вспоминают кота Матроскина, у которого бабушка плавала на пароходе «Иван Федорович Крузенштерн».