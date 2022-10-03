Нотариусы начали работать в мобилизационных пунктах Петербурга

В мобилизационных пунктах Петербурга и Ленобласти начали работу нотариусы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурга в мобилизационных пунктах начали работу нотариусы. Резервисты обратились к главе Законодательного собрания Александру Бельскому с просьбой организовать им выездные приемы специалистов для того, чтобы успеть оформить и заверить все необходимые документы, перед тем как отправиться на службу. Помощь была организована в кратчайшие сроки. Об этом 3 октября 2022 года сообщил Бельский.

- Все, что пообещали нашим бойцам, выполним до последней буквы. Юристы петербургского парламента уже работают в Мобилизационном центре. Специалисты Нотариальных палат Петербурга и Ленобласти собрали наиболее актуальные вопросы и готовы содействовать в оформлении бумаг. Важно, что с мобилизованных не будут брать плату за пошлину, - отметил глава парламента.

Группа специалистов будет работать каждый вторник и четверг, приезжая в мобильные пункты, чтобы помочь оперативно заверить резервистам документы.