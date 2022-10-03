Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье3 октября 2022 13:58

Более трех миллионов петербуржцев вакцинируют от гриппа в 2022 году

Об этом рассказал вице-губернатор Олег Эргашев
Анастасия НУРАДИЛОВА
3 млн 250 тысяч петербуржцев должны привить от гриппа этой осенью.

3 млн 250 тысяч петербуржцев должны привить от гриппа этой осенью.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге продолжается вакцинация населения против гриппа. Первая партия вакцины для взрослых «Совигрипп» поступила еще в августе. В медицинские учреждения доставили более 418 тысяч доз.

- В этом году планируется вакцинировать от гриппа 3 миллиона 250 тысяч человек. 510 тысяч из них – дети. То есть вакцинировано будет 60% населения Северной столицы, - рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Также, в городском комитете по здравоохранению напомнили, что поставить прививку от гриппа можно не только в поликлиниках, но и в передвижных пунктах вакцинации, расположенных около станций метро.

Помимо вакцины от гриппа, в прививочных кабинетах доступна и вакцина от ковида. Обе прививки можно поставить в один день. Если пациент примет решение привиться от двух вирусов в разные дни, то между уколами необходим перерыв – один месяц.