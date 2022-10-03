Более трех миллионов петербуржцев вакцинируют от гриппа в 2022 году

3 млн 250 тысяч петербуржцев должны привить от гриппа этой осенью. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге продолжается вакцинация населения против гриппа. Первая партия вакцины для взрослых «Совигрипп» поступила еще в августе. В медицинские учреждения доставили более 418 тысяч доз.

- В этом году планируется вакцинировать от гриппа 3 миллиона 250 тысяч человек. 510 тысяч из них – дети. То есть вакцинировано будет 60% населения Северной столицы, - рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Также, в городском комитете по здравоохранению напомнили, что поставить прививку от гриппа можно не только в поликлиниках, но и в передвижных пунктах вакцинации, расположенных около станций метро.

Помимо вакцины от гриппа, в прививочных кабинетах доступна и вакцина от ковида. Обе прививки можно поставить в один день. Если пациент примет решение привиться от двух вирусов в разные дни, то между уколами необходим перерыв – один месяц.