Мобилизованный петербуржец подал в суд на военный комиссариат

Мобилизованный житель Петербурга подал в суд на военный комиссариат Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Второй случай обращения с иском в суд от мобилизованного мужчины произошел в Санкт-Петербурге. На этот раз в Красносельский районный суд города обратился 48-летний мужчина, который заявил, что не согласен с решением призывной комиссии по мобилизации и военного комиссариата. Об этом 3 октября 2022 года сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

- Мужчина заявил, что у него 2 разряд запаса, а сам он солдат. Повестку ему вручили 22 сентября. При этом, медицинского освидетельствования не было, а наличие или отсутствие оснований для для признания его негодным к военной службе не устанавливалось, - сообщили в суде.

Сейчас истец уже находится в воинской части, ему выдали обмундирование. Но мужчина просит суд признать его мобилизацию незаконной и отменить решение призывной комиссии.

Напомним, что это второй подобный иск. Ранее в суд обратился житель Фрунзенского района. Однако ему отказали, так как решение о мобилизации является обязательным к исполнению и данной меры в виде приостановления мобилизации граждан нормами КАС РФ не предусмотрено.