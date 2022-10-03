Мусорную гору на улице Оптиков уберут в 2024 году

Мусорную гору обещают срыть в 2024 году. Фото: пресс-служба Законодательного собрания СПб.

Давняя история с мусорным терриконом в Приморском районе может закончиться уже через два года. Ликвидировать законсервированную гору бытовых отходов планируют в 2024 году. Об этом заявили на заседании комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания.

- Террикон в Приморском районе планируют ликвидировать в 2024 году. Речь идет об объекте на пересечении Оптиков, Яхтенной, Мебельной улиц и Полиграфмашевского проезда, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

По словам одного из членов комиссии, свалка работала с 1933 по 1977 годы, когда эта часть района была далекой окраиной Ленинграда. после закрытия свалки, ее просто засыпали землей, но защитных мер с точки зрения экологии никто не предпринял.

Первые дома стали появляться в микрорайоне лишь в начале 90-х годов, а строительство в непосредственной близости началось только в 2000-х.

Сейчас мусорный полигон окружен жилой застройкой. Предполагается, что после очистки земли, ее также отдадут под строительство.