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Общество3 октября 2022 14:51

Месячник по благоустройству начался в Петербурге

Весь октябрь город будет активно готовиться к зиме
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге стартовал месячник по благоустройству

В Петербурге стартовал месячник по благоустройству

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге начался месячник по благоустройству. На протяжении всего октября город будут готовить к зиме. Службы приведут в порядок дороги, тротуары, сады и парки. Старт месячнику был дан 3 октября 2022 года Александровском парке, рассказали в Смольном.

- В месячнике участвуют все коммунальные, дорожные, садово-парковые службы, отраслевые исполнительные органы власти, привлекаются дополнительные ресурсы, чтобы в сжатые сроки привести в порядок территории и подготовить зеленые насаждения к холодам, - сообщил вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

Работать в городе будут 1 тысяча дворников, а также задействуют 1,3 тысячу спецтехники. Специалистам предстоит помыть более 15 тысяч урн, 1,3 тысячу остановок общественного транспорта, привести в порядок обочины, парковки, а также парки и скверы. Также будет высажено более 4 тысяч деревьев, 14 тысяч кустов и 202 тысяч деревьев.