Сотрудников Ространснадзора и ГИБДД Ленобласти будут судить за взятки в 47 миллионов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти завершено расследование уголовного дела о взятках в 47 миллионов рублей. В преступлении обвиняют 13 бывших сотрудников региональных управлений ГИБДД и Ространснадзора.

- Участники организованной группы получали крупные и особо крупные взятки 47 раз: с марта 2018 до августа 2019 года. За деньги помогали компаниям-грузоперевозчикам избегать административных штрафов. Во время следствия было опрошено 250 человек. В уголовном деле более двух тысяч томов, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Во время следствия у обвиняемых арестовали недвижимость, транспорт и деньги общей суммой более 43 миллионов рублей. У одного из подозреваемых изъят незарегистрированный недостроенный дом стоимостью 12 миллионов рублей: имущество будет направлено в доход государства.

В ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.