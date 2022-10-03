Новая команда «Зенит» появилась в Петербурге

Первый домашний матч нового «Зенита» прошел в Петербурге / Гандбольный клуб "Зенит"

В Петербурге еще одну команду назвали «Зенит». Гандбольный клуб с таким именем появится на базе гандбольного клуба «Нева». Команда образовалась при содействии ПАО «Газпром». Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

- Мужской гандбольный клуб существует в городе уже больше пятидесяти лет. Теперь он будет действовать под известным брендом, - говорится в сообщении.

Команда с новым названием впервые сыграла на домашнем матче 3 октября в 17:00. Игра состоялась в рамках SEHA - GAZPROM LEAGUE на Сибур Арене.

Напомним, накануне футбольная команда «Зенит» победила в матче с «Ростовом». Игра прошла на «Газпром Арене» в воскресенье и закончилась со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых.