Мобилизованных жителей Ленобласти пока не отправляли на фронт

Жителей Ленобласти, мобилизованных на службу, не отправляли в зону боевых действий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мобилизованных жителей Ленобласти пока что нет в зоне боевых действий на спецоперации. Как пишет online47.ru, об этом рассказал новоиспеченный спецпредставитель по взаимодействию с воинскими частями 47 региона Сергей Мачинский. По его словам, ленинградцы продолжают планомерно проходить военную подготовку в частях, кто-то занят переобучением.

- Сейчас все, кто призван по мобилизации, находятся на территории России – в пункте мобилизационного приема или в движении на эти пункты, - цитируют в издании Мачинского.

При этом со всеми мобилизованными можно держать связь – у них есть кнопочные телефоны и возможность звонить родственникам для недолгих разговоров. Смартфоны с камерами в воинских частях запрещены. К слову, Сергей Мачинский будет отвечать за передачу писем и посылок на фронт мобилизованным жителям Ленобласти. Кроме этого он будет следить, чтобы служба ленинградцев проходила без разного рода проблем. Мачинскому можно написать в личные сообщения во «Вконтакте» по любому вопросу, касающегося мобилизации.