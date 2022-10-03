Более 700 человек интраназально привились от коронавируса в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителей Санкт-Петербурга начали прививать от коронавируса интраназально. Это прививка, которая делается через нос. На данный момент таким способом уже привиты более 700 человек. Об этом 3 октября 2022 года сообщил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.

- Назальная форма для повторной вакцинации считается наиболее оптимальной — она создаёт местный иммунитет на слизистой оболочке, практически не имеет побочных эффектов и легче переносится пациентами, - отметил Эргашев.

Сейчас в Петербурге более 54 тысяч специальных насадок для интраназальной вакцинации. Прививка делается препаратом "Спутник V", только в форме спрея. Вакцинация также проходит в два этапа с промежутком в три недели.

Помимо этого горожан продолжают прививать обычном способом. На сегодняшний день прививку получили свыше 3,3 млн человек.