Жители Пушкина остались без воды из-за серьезного прорыва трубы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Серьезный прорыв трубы случился в Пушкине. Магистраль холодного водоснабжения случайно повредили во время прокладки тепловых сетей. Инцидент случился на бульваре Толстого, 9. В 16:30 вытекание было локализовано. Начались аварийно-восстановительные работы.

- В районе, где случилось ЧП, находятся 30 жилых домов. Для жителей установят четыре прицеп-цистерны с питьевой водой. Работы по устранению аварии будут вестись круглосуточно, - сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Напомним, накануне в Кировске произошло ЧП: на проезжающую машину упало дерево. Ветка прошла насквозь через окно и лобовое стекло автомобиля. Водителю и пассажирам повезло: они не пострадали.

КОНКРЕТНО

Цистерны находятся по адресам:

1. Бульвар А. Толстого, д. 1

2. Бульвар А. Толстого, д. 16

3. угол Оранжерейной ул. и бульвара А. Толстого

4. угол Школьной ул. и бульвара А. Толстого