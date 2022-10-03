Пробки в 8 баллов сковали Петербург из-за сильного дождя вечером 3 октября

Пробки в 8 баллов сковали Петербург вечером 3 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург сковали жесткие пробки вечером 3 октября 2022 года из-за дождя. Лить в городе начало с пяти часов вечера. Из-за этого видимость на дорогах для автомобилистов значительно снизилась. Кто-то стал ехать медленнее, а кто-то наоборот быстрее, что спровоцировало ДТП. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- В Санкт-Петербурге 8 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в понедельник. Ожидается, что пробки продолжат снижаться и к 21 часу достигнут 3 баллов, - сообщает сервис.

Так, необычно плотное движение зафиксировано на Примоском шоссе от станции Морская до торгового центра. Пробка растянулась на 4,6 километра. В ней можно потерять почти два часа.

Также очень серьезный затор наблюдается на Софийской улице от улицы Труда до Колпинского шоссе.