Клены высадили в саду Прометей Петербурга в честь Дня врача

В честь Международного дня врача в саду Прометей высажены клены Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в саду Прометей высадили клены в честь Международного дня врача. В церемонии высадки деревьев принял участие вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев. Он напомним, что аллея была заложена еще в 2020 году в память медиков, которые героически боролись с пандемией. Об этом 3 октября 2022 года рассказали в Смольном.

- Это, на мой взгляд, стало началом отличной традиции, ведь профессия врача вне времени, национальностей, политических взглядов, остается одной из самых гуманных и ответственных, - отметил Олег Эргашев.

В суду высадили 10 новых кленов в качестве благодарности за их труд по спасению людей, а также за их трудную работу, которую они выполняют каждый день.

Напомним, что в Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Специалисты настоятельно советуют горожанам прививаться, чтобы избежать подъема заболеваний.