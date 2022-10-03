Строительство школ и больниц в два раза увеличилось в Петербурге

В Петербурге в 2 раза увеличился объем строительства социальных объектов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в 2022 году в два раза увеличилось строительство социальных объектов. Только за первые девять месяцев Госстройнадзор выдал 51 разрешение на возведение школ, детских садов, медицинских и других не менее важных учреждений. Для сравнения, в 2021 году за тот же период было выдано 26 разрешений. Об этом 3 октября 2022 года рассказали в Смольном.

- Благодаря работе Градостроительной комиссии и личного внимания её председателя, Губернатора Санкт-Петербурга, к процессу синхронизации строительства жилья и социальных объектов был достигнут такой результат, - отметил начальник Госстройнадзора Петербурга Владимир Болдырев.

Так, в этом году уже разрешено построить 19 школ и столько же детских садов, два медицинских учреждения, два объекта культуры и девять спортивных.