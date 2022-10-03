Несколько деревьев и светофор упали из-за сильного ветра в Петербурга 3 октября

Несколько деревьев упали из-за сильного ветра в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге 3 октября 2022 года бушует непогода. Днем в городе поднялся сильный ветер, порывы достигают 17 метров в секунду. Из-за этого комитет по благоустройству поручил закрыть сады и парки, а дорожным службам дежурить на улицах. И не зря, так как ветер уже повалил несколько деревьев, светофор и рекламный щит. Об этом петербуржцы рассказывают в социальной сети.

- На пересечении Фонтанки и Гороховой завалило светофор, - рассказали местные жители.

Натиска ветра не выдержали деревья на Варшавской улице, на Конторской улице, на Пограничника Гарькавого, На Емельянова дерево и вовсе прибило автомобиль. Также во дворах на Московском проспекте рекламный щит "прилег" на припаркованную машину. Сколько в действительности успело упасть деревьев за время шторма, пока не сообщается.

Напомним, что об упавших деревьях, ветках и подтоплениях следует сообщать по телефону дежурной службы 314-60-13.