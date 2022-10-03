Здание Николаевского кавалерийского училища в Петербурге отдадут под школу на тысячу мест / Фото: citywalls.ru

В Санкт-Петербурге в здании Николаевского кавалерийского училища разместится школа. Само по себе здание является объектом культурного наследия. После реконструкции в нем появится учебное заведение для детей на 1 тысячу мест. Об этом 3 октября 2022 года сообщает газета "Петербургский дневник".

- Проектом не предусматривается изменение габаритов и конфигурации в плане здания. Зато предусмотрена разборка всех поздних перегородок, - пишет издание.

Так как здание находится под охраной КГИОП, серьезных изменений оно не претерпит. Все габариты и художественное оформление останутся. Главное, что должен будет сделать подрядчик, который займется реконструкцией - построить входную зону для будущей школы, где разместятся гардероб и охрана. Также помещения превратят в учебные классы.