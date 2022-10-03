Бастрыкин взял на контроль расследование нападения на 10-летнюю девочку в лифте ТЦ в Петербурге

Председатель СК России поручил доложить о происшествии с несовершеннолетней в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку инцидента, который произошел с 10-летней девочкой в Санкт-Петербурге. 3 октября 2022 года стало известно, что днем ранее неизвестный мужчина домогался ребенка в лифте торгового центра "Константиновский" в городе Пушкин.

- Сегодня сообщалось о том, что неизвестный мужчина приставал к десятилетней девочке в лифте ТЦ "Константиновский" в городе Пушкине Санкт-Петербурга. Следственными органами ГСУ СК России Петербургу по данному факту организованна процессуальная проверка. Личность мужчины устанавливается, - сообщили в СК.

Все произошло днем. Мама девочки ждала ее на улицу. Ребенок один зашел в лифт. Там был мужчина, который начал хватать школьницу и пытался увести ее с собой.

Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ситуации, а также взял на контроль ход проверки.