Мосты не будут разводить в Петербурге в ночь с 3 на 4 октября из-за сильного ветра

Разводку мостов в Петербурге отменили в ночь на 4 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге бушует стихия. Сила ветра днем 3 октября 2022 года достигала до 17 метров в секунду, к вечеру шторм немного утих, то всего до 12-13 метров в секунду. В связи с этим было принято решения для безопасности отменить разводку мостов в ночь на 4 октября. Об этом сообщили в "Мостотресте".

- В связи с ухудшением погодных условий в ночь с 3 на 4 октября мосты не разводятся, - сообщили в пресс-службе компании.

Информации о том, будет ли отменена разводка в ночь на 5 октября, пока что нет. Однако не исключено, если ветер в городе так и не утихнет.

Напомним, что стихия уже повалила в городе порядка 10 деревьев, информационных столбов, рекламных щитов и остановок.