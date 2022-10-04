Циклон сохранит прохладную погоду с дождями в Петербурге во вторник, 4 октября

В Петербурге опять пасмурно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пасмурная и прохладная погода ждет жителей Петербурга в наступивший вторник. Ее сохранит циклон, накрывший город накануне вечером. Его усилиями на Северную столицу уже пролилась пятая часть месячной нормы осадков. И это еще не конец.

- Петербург остается во власти циклонического вихря. Он сформирует в регионе облачную, с неустойчивыми прояснениями, погоду, пройдут кратковременные дожди, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем температура воздуха составит всего +8…+10, что на несколько градусов ниже климатической нормы. По Ленинградской области ожидается от +6 до +11. Ветер северо-восточный умеренный, с резкими порывами.

Атмосферное давление начнет подниматься, но останется ниже нормы - 754 мм ртутного столба.

В среду пасмурная погода сохранится. Пройдут небольшие дожди, а термометры покажут около +10 градусов.