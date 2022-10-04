Военком Петербурга назвал приоритетный возраст для частичной мобилизации

Приоритетно мобилизуют военнообязанных первой категории, но призвать могут и вторую с третьей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский обозначил приоритетный возраст для военнообязанных мужчин в период частичной мобилизации. В теории, получить повестку могут все, имеющие военный билет, но в первую очередь призывают людей с опытом. Причем им считается и срочная служба и, по словам Качковского, военная кафедра.

- Так как мобилизация частичная, стараемся призывать граждан первого разряда – это сержанты, солдаты, матросы до 35 лет, младшие офицеры (до капитана) – до 50 лет, старшие офицеры – до 55 лет, - рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» военком.

Но эти возрастные рамки не означают, что мобилизовать не могут солдата в 37, например. Те военнообязанные, которые относятся ко второму разряду - солдаты до 45 лет, младшие офицеры до 55, старшие офицеры - офицеры – майоры, подполковники, полковники - до 65 лет - могут быть зачислены в части территориальной обороны или «другие команды».

Третий разряд только солдаты, сержанты (от 50 лет), младшие офицеры (от 60 лет). Как ранее сообщал заместитель военкома Петербурга полковник Ильфат Абзалов, петербуржцев, имеющих третий разряд, также могут зачислить в тероборону.