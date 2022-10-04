Видео с места ДТП со школьным автобусом в Ленобласти появилось в соцсетях

Школьный автобус попал в ДТП в Ленобласти. Фото: ГУ МЧС РФ по Ло

Видео с места ДТП со школьным автобусом у деревни Поги появилось в соцсетях. Очевидцы публикуют кадры последствий столкновения, которое произошло на трасса А-120 в районе садоводства «Родничок» утром 4 октября.

- Около 8:00 в Тосненском районе Ленинградской области произошло столкновение школьного автобуса ПАЗ, перевозившего детей в школу, и легкового автомобиля «Сааб», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения одну из пассажирок автобуса выбросило через лобовое стекло. Она и еще трое детей были госпитализированы. Также в больницу увезли водителей ПАЗа и легковой иномарки.

Сейчас на место аварии выехали следователи Главного управления полиции, которые займутся проведением проверки и выяснением причин аварии.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: