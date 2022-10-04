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Происшествия4 октября 2022 11:28

Петербургские полицейские ищут «серых банкиров», которые обналичили 354 миллиона рублей

На этом злоумышленники незаконно заработали 42,5 миллиона
Анастасия НУРАДИЛОВА
Черные банкиры обналичили в Петербурге 354 миллиона рублей.

Черные банкиры обналичили в Петербурге 354 миллиона рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции ищут группу так называемых черных банкиров, которые обналичили более 354 миллионов рублей. На этом они смогли заработать 42,5 миллиона.

- Уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» возбуждено 30 сентября 2022 года, - пишет «Мойка78».

По данным следствия, банкиры занимались обналичкой денег с июля 2020 до конца 2021 года. Схема была хорошо знакомой по подобным делам. Злоумышленники брали заказы у коммерческих фирм, которые хотели скрыть часть доходов.

Далее деньги несколько раз переводились на счета фиктивных фирм, а потом обналичивались. Оговоренную сумму передавали заказчикам, а процент шел в карман хитроумных банкиров.

Сейчас расследование дела продолжается, злоумышленников ищет полиция.