Более 70 деревьев повалил штормовой ветер в Петербурге 3 октября

Ветер повалил более 70 деревьев в Петербурге 3 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильный ветер с дождем нанесли немалый урон по Санкт-Петербургу. 3 октября 2022 года порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Улетали не только зонтики, падали и деревья. Всего штормом повалило более 70 деревьев. Об этом 4 октября сообщили в комитете по благоустройству города.

- Более 70 деревьев, по данным садово-парковых предприятий, не выдержали под порывами ветра. В основном пострадали Колпинский, Петроградский и Приморский районы, - рассказали в комитете.

Накануне из-за ветра в центре города были закрыты скверы и сады, поэтому из люде никто не пострадал от падения дерева. Сейчас они уже открыты.

Также в дежурную службу комитета поступило 19 звонков о ветровале. Порой вода блокировала целые полосы на дорогах. Из-за этого появлялись пробки, а пешеходам приходилось мочить ноги. Спецтехника дорожных служб максимально быстро сдвинула упавшие деревья.