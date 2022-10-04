Мобилизованным жителям Ленобласти посоветовали писать письма для связи с родственниками

Мобилизованным запрещено пользоваться смартфонами. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Обычная бумажная почта будет самым надежным способом связи для мобилизованных жителей Ленобласти. Об этом на пресс-конференции рассказал помощник губернатора Александра Дрозденко по взаимодействию с воинскими частями в зоне СВО Сергей Мачинский.

- Это армия. Ведущая боевые действия. Уровень секретности есть. Давайте его не нарушать. Мы постараемся наладить хотя бы постоянную письменную связь с мобилизованными из Ленобласти. Телефоны можно иметь только кнопочные и не все время, - отметил помощник губернатора.

По его словам, ограничение по использованию мобильной связи необходимо. Звонить по Вотсапу или через другие мессенджеры со смартфонов не надо, их сигнал легко отследить. А по нему- навести оружие.

- Уже были случаи с тяжелыми последствиями, - сообщил Мачинский.