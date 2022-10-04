Директора ювелирных магазинов обокрали на 21,5 млн рублей в Ленинградской области

Директора сети ювелирных магазинов в Гатчине обокрали на 21,5 миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области воры обнесли квартиру директора сети ювелирных магазинов. 3 октября 2022 года в полицию города Гатчина обратилась 61-летняя местная жительница. Бизнесвумен рассказала, что кто-то пробрался в ее квартиру на улице Киргетова и вынес все ценные вещи и деньги. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Женщина пояснила, что кто-то вскрыл ее квартиру и забрал оттуда деньги и много ценных вещей, - рассказал источник.

Всего из квартиры предпринимательницы пропали 30 тысяч долларов, 5 миллионов рублей, ювелирные украшения, травматический пистолет с двумя комплектами патронов, а также ее паспорт и документы на недвижимость. В общей сложности ущерб составил 21,5 миллиона рублей.

На данный момент полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.