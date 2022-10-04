15-летний школьник изнасиловал 13-летнюю девочку в подъезде дома в Петербурге

СК завел дело на девятиклассника, переспавшего со школьницей в подъезде. Фото: Петр КИБЕР

Полиция задержала 15-летнего петербургского школьника, которого подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы. По данным Следственного комитета, который завел на парня уголовное дело, подростки познакомились в соцсетях и решили встретиться. Но свидание в подъезде дома закончилось уже по-взрослому.

- Задержан 15-летний ученик 9 класса, который подозревается в совершении 1 октября в парадной одного из домов на Российском проспекте насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней школьницы, - сообщает пресс-служба городского управления Следкома.

По данным источника «КП-Петербург», мальчик пригласил девочку подняться на верхний этаж, где надругался над ней, применив силу. После этого школьница пошла к подруге, откуда ее увезли в больницу с травмами живота, ягодиц и таза.

Врачи вызвали полицию. Девочку отпустили с родителями домой, а стражи порядка отправились на поиски юного насильника. Сейчас на «Ромео» заведено дело по статье «насильственные действия сексуального характера», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.