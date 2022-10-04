Еще два иска об отмене решения мобилизационной комиссии подали жители Петербурга

Еще два иска об отмене мобилизации поданы в суды Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще два иска об оспаривании призыва по частичной мобилизации подали петербуржцы. При этом лидирует пока Фрунзенский суд: туда обратились уже два человека. Одному из них более 35 лет. У рядового нет боевого опыта. Повестку мужчина получил 25 сентября.

- Призывник не согласен с повесткой. Он считает решение военного комиссариата незаконным и необоснованным из-за своего возраста, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Еще один административный иск зарегистрирован в Колпинском районном суде. Там мужчина 22 сентября обратился в военкомат, чтобы обновить данные о себе, а именно сообщить об изменении состояния здоровья. Но его все же мобилизовали.

В комиссариате призывнику сказали, что решение о состоянии здоровья будет принято в воинской части. Однако в части выяснилось, что такие вопросы выясняются в военкомате. Мужчина просит признать решение призывной комиссии по мобилизации незаконным и отменить.

Напомним, первый иск об отмене решения мобилизационной комиссии был подан во Фрунзенский районный суд. Судебное заседание состоится 17 октября. Второй иск поступил в Красносельский районный суд – тогда мужчине отказали из-за неподсудности.