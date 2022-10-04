Ущерб объектам культуры от рук нацистов в годы войны в Ленобласти составил 1,9 триллиона рублей

В Ленобласти продолжается суд о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области подсчитали ущерб, который был нанесен памятникам и объектам наследия региона в годы Великой Отечественной войны. Сумма получилась огромной: почти два триллиона рублей в нынешних ценах.

- Ущерб, причиненный объектам культурного наследия Ленобласти немецко-фашистскими оккупантами, составил 1,9 трлн рублей, - сообщает пресс-служба администрации 47 региона.

Цифру привели сотрудники прокуратуры, представляющие сторону обвинения на суде о зверствах нацистов в годы войны 1941-45 годов.

Напомним, что аналогичный процесс идет в Петербурге. Ущерб городу на Неве от фашистской блокады и обстрелов оценили в 35 триллионов рублей.