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Происшествия4 октября 2022 13:00

Крыша жилого дома загорелась в Приморском районе Петербурга

Во время пожара пострадала женщина
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Женщина пострадала во время пожара в жилом доме в Петербурге

Женщина пострадала во время пожара в жилом доме в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге загорелась крыша жилого дома. Пожар произошел днем 4 октября 2022 года на Глухариной улице в Приморском районе. Сообщение по возгорании на пульт экстренной службы поступило в 14:54 часов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Пожар начался в одноэтажном рубленом, обшитом вагонкой, с мансардой, размером 6 на 10 метров доме. Огонь охватил кровлю дома по всей площади, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На место происшествия отправились две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС города. Спустя полчаса пожар был ликвидирован.

Не обошлось без пострадавших. Как уточнили спасатели, повреждения получила женщина, которую на данный момент направили за медицинской помощью в больницу. Причину возгорания устанавливают специалисты.