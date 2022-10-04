Крыша жилого дома загорелась в Приморском районе Петербурга

Женщина пострадала во время пожара в жилом доме в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге загорелась крыша жилого дома. Пожар произошел днем 4 октября 2022 года на Глухариной улице в Приморском районе. Сообщение по возгорании на пульт экстренной службы поступило в 14:54 часов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Пожар начался в одноэтажном рубленом, обшитом вагонкой, с мансардой, размером 6 на 10 метров доме. Огонь охватил кровлю дома по всей площади, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На место происшествия отправились две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС города. Спустя полчаса пожар был ликвидирован.

Не обошлось без пострадавших. Как уточнили спасатели, повреждения получила женщина, которую на данный момент направили за медицинской помощью в больницу. Причину возгорания устанавливают специалисты.