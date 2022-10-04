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Общество4 октября 2022 13:10

Суд отказал петербуржцу в иске об отмене мобилизации

48-летний мужчина заявил, что его отправили в часть без медкомиссии
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд вернул из-за неподсудности один из исков от отмене мобилизации.

Суд вернул из-за неподсудности один из исков от отмене мобилизации.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Красносельский районный суд отказал петербуржцу в иске об отмене призыва по частичной мобилизации. Причиной этому стала неподсудность дела, то есть ошибка по территориальному признаку либо другие недостатки оформления дела.

- Мужчина подал иск в суд после того, как его мобилизовали. Ему 48 лет, имеет второй разряд запаса. Он солдат. С мобилизацией он не согласен, медицинского освидетельствования не было. Петербуржец считает, что это нарушает его право на охрану здоровья, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сейчас призывник находится в воинской части. Ожидает оформления банковской карты, на которую будет поступать денежное содержание. От суда он ждет освобождения от призыва и признания повестки незаконной.

Напомним, что это второй подобный случай. А судебное заседание по первому иску об отмене мобилизации состоится 17 октября. В том случае призывник также жалуется на отсутствие медицинской комиссии в военкомате.