Пулково обслужил более 13,8 млн пассажиров с начала 2022 года

Пассажиропоток аэропорта Пулково за 9 месяцев превысил показатели прошлого года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пассажиропоток аэропорта Санкт-Петербурга вырос по сравнению с прошлым годом. За девять месяцев 2022 года Пулково обслужил более 13,8 миллионов пассажиров. Об этом 4 октября 2022 года сообщили в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы".

- С 1 января по 30 сентября этого года аэропорт обслужил более 13,8 миллионов пассажиров, что на 3 процента превышает показатель за аналогичный период 2021 года, - рассказали в Пулково.

Чаще всего по России из Пулково пассажиры летают в Москву, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфу, Минеральные Воды, Архангельск и Самару. Среди самых популярных заграничных направлений стали Анталья, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Ереван, Хургада и Бишкек.