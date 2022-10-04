Грузовик снес себе кузов под мостами на Южном шоссе

Снесем кузов. Быстро, недорого. Ваши мосты. Фото: vk.com/spb_today

И еще одно ДТП произошло под знаменитыми низкими мостами на Южном шоссе. Путепроводы в районе железнодорожной станции «Сортировочная» давно взяли на себя работу закрытого Моста глупости на Софийской улице и ловят всевозможные «газельки» с невнимательными водителями.

- Еще один под мостом глупости на Южном шоссе, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях традиционно смешались удивление, возмущение и ирония. Одни горожане не понимают, как можно водить машину и не видеть ограничений. Вторые не понимают, почему власти ничего не делают с самими путепроводами (это очень проблемно и затратно, так как по мостам идут железнодорожные пути и вопрос решать надо с РЖД), а третьи просто шутят про «газели» и прочие грузовички, которые «трансформируются» в мгновение ока.

- Демонтаж фургона. Быстро. Качественно. Недорого, - иронизируют горожане.