Водитель сбил насмерть работника дорожной службы на трассе «Нарва» и скрылся

Дорожного рабочего насмерть сбили на Таллинском шоссе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Под Петербургом на трассе «Нарва» водитель сбил работника дорожной службы и скрылся. Мужчина ехал со стороны Кингисеппа в сторону деревни Черемыкино. Инцидент случился 3 октября.

- Работник дорожной службы в это время стоял на части трассы, где велись ремонтные работы. Не заметить его было бы трудно: на одежде пострадавшего пришины световозвращающие элементы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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Из-за полученных телесных повреждений 54-летний мужчина скончался до того, как приехала скорая медицинская помощь. Сотрудники полиции занимаются поиском злоумышленника.

Напомним, накануне полицейские со стрельбой ловили автолюбительницу, которая проигнорировала требование остановиться. Инспекторы ДПС 30 раз выстрелили с табельного оружия и пробили колеса автомобиля. В салоне машины был найден пакетик с белым порошком.