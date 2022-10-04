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Здоровье4 октября 2022 14:11

Бюджет фонда ОМС в Петербурге увеличится на 10,3 млрд рублей

В общей сложности бюджет медицинского страхования составит 142,4 млрд рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Бюджет Территориального фонда ОМС в Петербурге в следующем году увеличится почти на 8%

Бюджет Территориального фонда ОМС в Петербурге в следующем году увеличится почти на 8%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном 4 октября 2022 года обсудили бюджет на 2023 году. Губернатор города Александр Беглов рассказал, что в будущем году почти на восемь процентов увеличат бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования - это на 10,3 миллиардов рублей. Всего бюджет ОМС города составил 142,4 миллиарда.

- Уровень медицинской помощи в Петербурге всегда был высоким. В последние годы уделяли особое внимание развитию здравоохранения. В период пандемии мы смогли оперативно увеличить объемы средств для борьбы с опасной инфекцией. Вводили в строй новые стационары-трансформеры, и в этом году введем еще один, закупали новое оборудование. Наша задача – обеспечить финансовую устойчивость городской системы здравоохранения. Фонд ОМС и страховые медицинские организации с этой задачей справляются, - отметили градоначальник.

Норматив на одного застрахованного в Петербурге вырастет до 22,5 тысяч рублей, что в полтора раза выше федерального. Вместе с тем на 4 процента вырастет средняя зарплата медработников.