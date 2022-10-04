Отца одиночку и еще двух жителей Петербурга вернули домой после ошибочной мобилизации

Губернатор призвал писать ему на страницу ВКонтакте о спорных случаях мобилизации. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще три ошибочно мобилизованных жителя Петербурга возвращены домой со сборного пункта. Принять верные решения помогли сообщения на странице губернатора Александра Беглова ВКонтакте. Об этом сам глава города сообщил в соцсетях.

- На мою страницу поступают обращения по частичной мобилизации. В одном из районов мобилизовали отца-одиночку. Поручил разобраться. Информация подтвердилась – петербуржец один воспитывает 13-летнюю дочь. Он уже вернулся домой, - уточнил губернатор.

Во втором случае Беглову написала жена мобилизованного, который имеет по закону бронь, но не успел собрать все необходимые документы до визита в военкомат. После обращения губернатора, мужчине помогли с получением документов и назначили повторный визит на комиссию, где была оформлена отсрочка.

Третьим ошибочно мобилизованным стал IT-специалист, работающий в аккредитованной фирме. Им также положена бронь, но мужчину все равно увезли в часть. Подтверждающие отсрочку документы пришлось везти туда родственникам.

Сейчас все трое петербуржцев уже дома.