Тест на беременность помог петербуржцу выиграть суд с бывшей женой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нестандартной развязкой закончилось судебное заседание бывших супругов. Экс-жена подала иск на бывшего мужа, чтобы получить миллион рублей. В суде женщина пояснила, что брачные отношения были закончены в 2018 году, но она еще полтора года переводила деньги супругу для оплаты ипотеки.

- Женщина рассказала, что муж грозился прекратить платить ипотеку за квартиру, где она жила вместе с детьми. При этом с ними он сам не общался, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Бывший супруг иск не признал. По его версии, брачные отношения с женой были окончены только в июне 2020 года. Он объяснил, что деньги, которые поступали на счет – это обычные переводы для нужд семьи.

В качестве доказательств мужчина предъявил справку о том, что семья жила в гостинице в Москве в сентябре 2019 года. А значит, он никак не могли расстаться в 2018. Кроме этого, экс-супруг показал чеки об оплате доставки продуктов и бытовых средств для дома по адресу, где жила семья. Дата покупки – апрель 2020.

Суд решил, что женская косметика и тест на беременность, которые есть в чеке, указывают на то, что на момент покупки, бывшие муж и жена действительно жили вместе. Поэтому женщине судом было отказано.