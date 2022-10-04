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Происшествия4 октября 2022 14:42

КАД Петербурга встал в пробку из-за жесткого ДТП 4 октября

Авария произошла на внешнем кольце у развязки с дачным проспектом
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КАД Петербурга встал в пробку из-за жесткого ДТП 4 октября

КАД Петербурга встал в пробку из-за жесткого ДТП 4 октября

Фото: СОЦСЕТИ

Кольцевая автодорога Санкт-Петербурга вечером 4 октября 2022 года встала в жесткую пробку. На внешнем кольце рядом с развязкой с Дачным проспектом произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля и заняли сразу три полосы движения. Об этом рассказали в социальных сетях очевидцы.

- Минут за 20 до этого ехал мимо. Красная машины стояла поломанная на третьей полосе. Машины пытались его объехать и чуть не спровоцировали "паровозик". Ехал и думал, что по-любому в задницу ему кто-нибудь прилетит, - рассказал очевидец.

Так все и произошло. Один из автомобилей все же влетел в зад поломанной машине. От этого задняя часть машины разлетелась в щепки.

О пострадавших на данным момент ничего не сообщается. Пробка на месте аварии растянулась уже на пару километров.