Семь «умных» трамваев будут работать на маршруте № 24 в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Семь «умных» трамваев пополнят трамвайный парк Петербурга. В ближайшее время новый транспорт модели «Богатырь-М» передадут ГУП «Горэлектротранс». Далее трамваи появятся на маршрутах № 24.

- Трамваи называют умными, потому что они оборудованы системой активной помощи водителю и контроля его состояния, а также системой автономного хода. Эта система позволит вывести транспорт с обесточенных участков сети при авариях, - рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Кроме этого, в трамваях установлены специальные двигатели, которые помогут эффективно расходовать электроэнергию. В будущем в вагонах можно будет установить систему накопления энергии, которая будет вырабатываться во время торможения.

До 2023 года Петербург получит еще 192 «умных» трамвая. Девять из них появятся в городе уже до конца октября.