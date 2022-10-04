Более 52 тысяч человек воспользовались новыми водными экскурсиями в Петербурге

В Петербурге подвели итоги новых водных экскурсий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за летний туристический сезон более 52 тысяч человек воспользовались новыми водными экскурсиями по системе Hop-on-Hop-off. Этот проект был запущен летом 2022 года. Принцип маршрута "вошел-вышел", что означает, что пассажиры могут легко подсаживаться на борт в удобной для них точке. Об этом 4 октября 2022 года рассказали в комитете по развитию туризма города.

- Пассажиры могут самостоятельно составлять комбинированные маршруты: заходить на борт теплохода и сходить с него на различных остановках, сочетая объекты классической и новой туристской географии нашего города. Более того, развитие этой сети расширяет возможности для жителей и гостей города: они могут использовать поездки не только в туристских, но и личных целях, - отметили в комитете.

Самым популярным маршрутом стал City Sightseeing Neva, который проходит по Неве, Мойке, Фонтанке и Крюкову каналу. Также востребованным оказался маршрут "Северные острова дельты Невы".