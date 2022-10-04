Доверчивая петербурженка осталась без денег и полотенец, пытаясь спасти сына

Пенсионерка лишилась 250 тыс рублей и полотенец из-за мошенников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге мужчина зарабатывал деньги на наивных пенсионерах. Калининский районный суд заключил злоумышленника под стражу за попытку нажиться на пожилой женщине. Инцидент случился в сентябре этого года.

- Мужчина пришел домой к 84-летней пенсионерке и рассказал, что сын женщины попал в аварию и нуждается в деньгах, - рассказали в пресс-службе объединенных судов Санкт-Петербурга.

Обвиняемый похитил у доверчивой пенсионерки 250 тысяч рублей и два полотенца. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. По решению суда, до 27 ноября мужчина останется под домашним арестом.

Напомним, накануне в Ленобласти обокрали директора ювелирных магазинов. Из квартиры 61-летней бизнесвумен злоумышленники вынесли ценные вещи и деньги. Ущерб составил 21,5 миллиона рублей.