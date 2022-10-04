МЧС сообщило о возгорании рейсового автобуса в Петербурге

Рейсовый автобус загорелся в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге случилось ЧП с участием автобуса. Инцидент произошел вечером 4 октября 2022 в Красносельском районе города. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 17:27 часов. На место немедленно выехала бригада спасателей, рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Пожар в рейсовом автобусе "Волга Бас" произошел на перекрестке проспекта Ветеранов с улицей Летчика Пилютова. У автобуса выгорел отсек двигателя, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Как уточнили в комитете по транспорту, в действительности никакого пожара не было. Ни огня, ни задымления в моторном отсеке не случилось.

- Сработала лишь система пожаротушения. Обеспокоенные пассажиры вызвали пожарных, - рассказали в комитете.

Сотрудники МЧС, прибыв на место нахождения автобуса и удостоверившись, что возгорание отсутствует, уехали, спецсредства не применялись.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: