Мужчина разбил стекло на выдаче еды в фастфуде в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Мужчине, по всей видимости, не понравился его заказ в одном из ресторанов фастфуда в Санкт-Петербурге, и он решил высказать свою злость кулаками. Неадекват разбил стекло на выдаче еды в заведении, которое расположено у станции метро "Московская". Об этом 4 октября 2022 года рассказали в социальных сетях.

- Ты, не ты, когда голоден.

- Видимо, не вкусно было.

- Соус не положили, - стали шутить пользователи социальных сетей.

- Либо очень долго готовили.

По какой причине произошел конфликт, очевидцы не сообщают. По предварительным данным, работники ресторана не пострадали.

Теперь с ситуацией предстоит разобраться сотрудникам полиции, найти хулигана и узнать, что же ему так не понравилось в ресторане.