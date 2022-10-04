Пассажира с 6,5 миллионами рублей задержали таможенники в Пулково / ФОто: СЗТУ

Россиянин пытался перевезти в Узбекистан крупную сумму денег. В Пулково мужчину остановили таможенники. В ручной клади пассажира лежало более 6,5 миллионов рублей. Это более 100 тысяч долларов США.

- Мужчину остановили в «зеленом» коридоре. Таможенную декларацию он не подавал. Документов, которые бы подтверждали происхождение наличности, при нем тоже не было, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Теперь пассажира могут обвинить по статье «контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере». По решению суда мужчине придется выплатить штраф суммой в 15 раз больше перевезенных денег или же провести четыре года в исправительной колонии.