Вооруженного охотничьим ружьем мужчину задержали У Армянской церкви на Невском проспекте в Петербурге

Вооруженного мужчину задержали на Невском проспекте Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Невском проспекте Санкт-Петербурга задержали вооруженного мужчину. Днем 4 октября в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что у дома 46 недалеко от Армянской церкви находится подозрительный, пьяный человек с оружием. На место выехал наряд правоохранителей. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Мужчина был задержан и доставлен для разбирательства в отдел полиции, - сообщили страже порядка.

Задержанным оказался 47-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. При себе у него оказался целый арсенал оружия: охотничий карабин, травматический пистолет и нож.

Сейчас полицейские выясняют, зачем мужчина взял столько оружия, куда направлялся и что планировал с этим делать.