Парень на самокате попал под колеса автомобиля в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге водитель автомобиля сбил парня, который ехал по пешеходному переходу на самокате. Инцидент случился 4 октября в 12:55 в Петроградском районе. Информация об этом появилась в паблике «ДТП и ЧП».

- ДТП произошло на Каменноостровском проспекте у дома № 9, - говорится в сообщении.

Происходящее попало в объектив видеорегистратора соседнего автомобиля. На кадрах видно, что молодой человек после удара машиной упал, но сразу поднялся. На видео парень держится за ногу. Водитель вышел из автомобиля к пострадавшему и помог ему отойти с проезжей части.

Напомним, накануне ДТП произошло на трассе «Нарва». Водитель сбил работника дорожной службы. Мужчина погиб до приезда скорой. Виновник случившегося скрылся с места происшествия. Сейчас его ищут сотрудники полиции.