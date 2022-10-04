Блокадники из Карелии прибыли на отдых и лечение в Петербург

В Петербург на отдых и лечение прибыли блокадники из Карелии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург по приглашению губернатора Александра Беглова прибыли на лечение и отдых блокадники, которые сейчас проживают в Карелии. Они проведут 18 дней в пансионате "Заря" в Курортном районе города. Об этом 4 октября 2022 года сообщили в Смольном.

- Мы не делим блокадников на своих и чужих, в каком бы регионе нашей страны или за ее пределами они не проживали. Мы всегда готовы оказать им помощь и поддержку, сделать все возможное, чтобы помочь укрепить здоровье. Город помнит о своих героях и ждет их в гости, - отметил градоначальник.

В Петербург сейчас приехала группа из 11 жителей блокадного Ленинграда. Сейчас им от 81 до 91 года. Также с ними пять сопровождающих.

Помимо отдыха блокадников ждет культурная программа: музеи, театры и памятные места, в том числе Пискаревское мемориальное кладбище и Музей обороны и блокады Ленинграда.