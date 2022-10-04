Смольный ждет снижение дохода бюджета Петербурга в 2023 году

Смольный ждет снижения доходов бюджета в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году Смольный ожидает снижение доходов в бюджет Санкт-Петербурга. Об этом сообщили во время заседания правительства города 4 октября 2022 года. Снижение доходов связано напрямую с падением прибыли бизнеса.

- В будущем году город рассчитывает получить 1,057 триллион рублей, из которых 1,018 триллион — собственные доходы. В 2022 году, уже после корректировки, доход составил 1,075 триллион. Таким образом доход снизится на 2 процента, - сообщили на заседании.

Больше всего упадут поступления от налога на прибыль компаний и организаций - около 11,6 процентов.

В этом году бюджет Петербурга получил сверхдоходы. Но больше таких больших поступлений в этом году не ожидается.