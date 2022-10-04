Семьи мобилизованных петербуржцев получат дополнительные меры поддержки от города

Семьи мобилизованных петербуржцев получат дополнительные льготы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге семьи мобилизованных граждан получат дополнительные меры социальной поддержки. В первую очередь они будут касаться детей. Об этом 4 октября 2022 года рассказал вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.

- Дети мобилизованных получат бесплатное питание, завтрак и обед или комплексный обед по выбору родителей или законных представителей. Также родители полностью будут освобождены от платы в детских садах на каждого ребенка, - отметил Эргашев.

Кроме того, для детей сделают бесплатный проезд на общественном транспорте, включая метров. Также для детей предоставят бесплатные путевки в летние лагеря. Помимо этого семьи мобилизованных получат приоритетное право приема в государственные детские сады, школы, учреждения среднего профессионального образования.